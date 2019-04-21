Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe! Hepsi yok edildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3 odalı 9 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe! Hepsi yok edildi
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DİYARBAKIR'DA düzenlenen operasyonda, PKK'lı  teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3 odalı 9 sığınak  belirlenerek, imha edildi. 
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ve  Hazro ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Nisan saat 01.00'den  itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla düzenlenen "Akıncı-19  Şehit Jandarma Komando  Er Hüseyin Harun Çakır-05 Operasyonu"nun, aynı gün saat  22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda, teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3  odalı 9 sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sığınaklarda 13 büyük tüp, 3 küçük tüp, 40 pil, 500 kilogram un, 100  kilogram pirinç, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 50  kilogram fasulye, 5 kilogram pekmez, 100 kilogram küp şeker, 100 kilogram çay, 50  kilogram toz şeker, 15 kilogram yağ, 30 kilogram zeytin, 100 paket maya, 50 paket  bal, 10 paket limon tuzu, 5 paket pul biber, 20 kuru fasulye konservesi, 32 ev  yapımı konserve, 7 konserve salça, 50 hazır çorba ve 8 bezelye paketi, 20  battaniye, 2 top inşaat teli, 50 metre ip, 2 tüplü sac, tüplü ocak, 5 tencere, 2  çaydanlık, 10 diş fırçası, 50 metre şerit led lamba, dikiş takımı, kazma,  testere, keser ve 4 pas sökücü sprey ele geçirilmiştir."
Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra  edilen adli arama faaliyetlerinde, 78 kişi ve 24 aracın kontrol edildiği  bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ile güvenliğinin  sağlanması ve teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan  azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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