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Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis devrildi! 9 yaralı

Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servisin devrilmesi sonucunda çoğu hafif şekilde 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis devrildi! 9 yaralı

Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servisin devrilmesi sonucunda çoğu hafif şekilde 9 kişi yaralandı

09 Kasım 2017 Perşembe 10:15
Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis devrildi! 9 yaralı
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DİYARBAKIR'DAN Lice ilçesine öğretmen taşıyan servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. DHA'nın haberine göre; Kazada ilk belirlemelere göre çoğu hafif 9 öğretmen yaralandı.

     

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    Anahtar Kelimeler:
    DiyarbakırÖğretmenKaza
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