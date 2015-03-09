Diyanet'ten vize

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu vatandaşların merak ettikleri konulara yanıt vermeye devam ediyor. Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı son olarak “tuvalet kağıdı, hemoroid ve saç boyası” ile ilgili sorulara yanıt verdi.

'JÖLE BOZMAZ'