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Diyanet'ten vize

Yurttaşların "dini" sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, tuvalet kâğıtlarının, temizlik amacıyla kullanılmalarında bir sakınca olmadığını bildirdi. Diyanet, kına saç boyası ve jöle gibi maddeler aptes ve gusle mani olmadığını da bildirdi

Diyanet'ten vize

Yurttaşların "dini" sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, tuvalet kâğıtlarının, temizlik amacıyla kullanılmalarında bir sakınca olmadığını bildirdi. Diyanet, kına saç boyası ve jöle gibi maddeler aptes ve gusle mani olmadığını da bildirdi

09 Mart 2015 Pazartesi 11:51
Diyanet'ten vize
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DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu vatandaşların merak ettikleri konulara yanıt vermeye devam ediyor. Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı son olarak “tuvalet kağıdı, hemoroid ve saç boyası” ile ilgili sorulara yanıt verdi.
'JÖLE BOZMAZ'
Tuvalet kağıdı ile temizlenmenin bir sakıncasının olup olmadığını soran vatandaşa yanıt veren Diyanet, “Dinimizde namazın sahih olma şartlarından biri de, insan vücudunun, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin dinen pis sayılan şeylerden temiz olmasıdır. Aslolan bu temizliğin su ile yapılmasıdır” dedi. Diyanet’ten “Saç boyası, aptes ve gusle engel midir?” sorusuna da cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, “İçeriğinde kan gibi dinen temiz olmayan şeyler bulunmadığı sürece, el veya başa sürülen kına, boya gibi maddelerin katı atıkları iyice yıkanıp, sürüldüğü yerlerden temiz ve saf bir su akması durumunda, bunların deri ve saçlarda bıraktığı renk suyun deriye nüfuzuna engel olmaz. Dolayısıyla deri üzerinde tabaka oluşturmayan, kına, saç boyası ve jöle gibi maddeler aptes ve gusle mani değildir” ifadelerini kullandı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 10:54
Anahtar Kelimeler:
DiyanetJöleTuvalet KağıdıBakanlık
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