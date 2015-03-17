Diyanet'e şok

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve vakfa bağlı Kadın Aile Gençlik Merkezi'nin resmi Twitter hesapları "Uygur Tim" isimli kullanıcı tarafından hacklendi. Vakfın arka plan fotoğrafını, üzerinde "Uygur Tim-2014" yazılı Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafıyla değiştiren grup, "Çanakkale şehitleri hutbesinde Atatürk'ün adını silen Diyanet! Sanaldan da silinecektir. Ne Mutlu Türk'üm diyene" mesajını paylaştı.

"Mesajların kurumumuzla ilgisi yok"

Diyanet Vakfı'ndan yapılan açıklamada, @diyanetvakfi ile @TDVkagem hesaplarının, kendisini "Uygur Tim" olarak tanıtan kişi ya da kişilerce hacklendiği belirtilerek, "Bu hesaplarımızdan yapılan paylaşımların kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Kurum hesaplarının geri alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Hesaplarımızdan yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" denildi.

"Atatürk'ün hackerları"