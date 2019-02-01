Diyanet'ten "çocuk cemaate çocuk imam" projesi

YENİŞEHİR Müftüsü Şevket Dilmaç, projeyi savunarak “Projemiz temel olarak eğitim amaçlı. Çocukların namazı sevmesi için başlattığımız bir proje. Kuran kurslarımızda namazı öğrenmeleri için böyle bir proje başlattık” dedi. Yenişehir Müftüsü Şevket Dilmaç, projenin çocuklara yönelik Kuran kursları kapsamında başlatıldığını belirterek, “Hocalar çocuklara namazı tarif etmesi için böyle bir projeyi gerek gördük. Öğreticilerimiz Kuran öğretirken nasıl eğitim verip talim yaptırıyorsa, namazı öğretirken de hareketleri gösteriyor. Bizim kurslarımıza, camilerimize kaydı bulunan çocuklar gelip imamlar, Kuran kursu öğreticileri yanında Diyanet mevzuatına göre namazı öğretiyoruz. Namazı öğretirken, Kuran öğretilirken oyunlar oynatıyoruz. Çocukların ilgisini çekecek şekilde eğitimin gereklerini yerine getiriyoruz. ‘Çocuğuma namaz öğret, Kuran öğret’ diyen vatandaşlarımızın çocuklarına namaz öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aklı yerinde olmalı

Diyanet’in resmi sitesinin “Namaz” bölümünde, namazda cemaate imamlık yapabilme şartı olarak “İmamlık yapacak kişinin, imamet ehliyetine sahip yani dini bilgisi yeterli, Kuran’ı güzel okuyan, akıl sağlığı yerinde ergen birisi olması gerekir” bilgisi yer aldı.