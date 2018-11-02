Diyanet İşleri Başkanı'ndan gençlere çağrı: Diplomayı getirin, iş hazır

DİYANET İşleri Başkanlığında 4-6 yaş grubu Kuran-ı Kerim kurslarının bulunduğunu söyleyen Erbaş, "En fazla sıkıntı çektiğimiz konulardan birisi okul öncesi eğitim formasyonuna sahip öğretmenlerimiz yok, ilahiyat fakültesi ve eğitim fakültesi okul öncesi eğitimden diplomasını alan öğretmenlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığına gelirlerse onların görevleri hazır."

"MÜSLÜMAN GENÇLER BU TUZAĞA DÜŞMEZ"

Uludağ Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı programın sunumunu Afrikalı öğrenci Abdulkerim Kasongo yaptı. Yüzlerce öğrencinin katıldığı programda konuşan Erbaş, "Çok önemli bir konuyu izah etmem gerekiyor. Son zamanlarda ortaya çıkan bazı kavramlar ve iddialar var ateizm kavram olarak biliniyordu ama deizm pek fazla bilinmiyordu. Ateizm Allah'ı dini ve her şeyi inkar etmek. Deizm ise çok enteresan bir tuzaktır gençler bu tuzağa gelme noktasında olan arkadaşlarımız olursa onları uyarınız. Böyle bir anlayışla ortaya çıkanlarla var esasında bu Müslüman gençleri ve Müslümanları doğrudan başka dine çekmektense önce onları Müslümanlıktan uzaklaştırın ondan sonra o zaten gelir tuzağıdır bu. Bu tuzağa bizim hiçbir Müslüman gencimizin gelmeyeceğini biz zaten biliyoruz." dedi.

"DİYANETİŞLERİ BAŞKANLIĞINDA GÖREVLERİ HAZIR"

Diyanet İşleri Başkanlığında 4-6 yaş grubu Kuran-ı Kerim kurslarımız var bundan 5-6 yıl önce 2 yıla yakın bir zamanda alt yapı çalışmalarını hazırladığımız 3 bin öğrenciyle pilot uygulamayla başladığımız. Şu anda 150 bine yaklaşan öğrenci kitlemiz var 4,5,6 yaşındaki öğrencilerimize okul öncesi eğitim veriyoruz. Değerler ve Kuran-ı Kerim tanıtma eğitimi diyebilirsiniz. Kendi yaşlarına göre programlar yapıyoruz. Bunun için en fazla sıkıntı çektiğimiz konulardan birisi okul öncesi eğitim formasyonuna sahip öğretmenlerimiz yok, ilahiyat fakültesi ve eğitim fakültesi okul öncesi eğitimden diplomasını alan öğretmenlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığına gelirlerse onların görevleri hazır" dedi.