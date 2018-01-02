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Diyanet: 9 yaşına giren kız evlenebilir, gebe kalabilir!

İnternet sitesinde 'nikâh' tanımı yapan Diyanet işleri Başkanlığı, bulûğ çağına girmiş olan kız ve erkek çocuklara dinen nikâh kıyılabileceğini belirtti

Diyanet: 9 yaşına giren kız evlenebilir, gebe kalabilir!

İnternet sitesinde 'nikâh' tanımı yapan Diyanet işleri Başkanlığı, bulûğ çağına girmiş olan kız ve erkek çocuklara dinen nikâh kıyılabileceğini belirtti

02 Ocak 2018 Salı 17:34
Diyanet: 9 yaşına giren kız evlenebilir, gebe kalabilir!
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Bulûğ çağın alt sınırının kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirten Diyanet, kızların bu yaşta gebe kalabileceğini ve erkeklerinde baba olabileceğini ifade etti.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Diyanet'e göre ergenlik çağına girmiş kız çocukları nikahlanırken yanlarında velilerinin olmasının daha uygun. Ancak, olmaması durumunda sorun teşkil etmeyeceği aktarıldı.
"Çocuk nikâhlanırken yanında velisi olsun"
Resmi web sitesinde nikahı tanımlayan Diyanet, evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savundu. “Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” diyen Diyanet, bulûğ tanımını yaparken çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini de şu tanımınla ortaya koydu:
“Nikâhın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan).”
"9 yaşındakı kız çocuğu gebe kalabilir"
Diyanet, yine resmi web sitesinde “bulûğ” tanımlarken, kızların 9, erkeklerinse 12 yaşına basmaları halinde bulûğa erdiklerini açıkladı.
Tanım şöyle:
“Sözlükte ‘ulaşmak, yetişmek, iş gayesine varmak gibi' anlamlara gelen bulûğ, fıkıh terimi olarak, bir kimsenin çocukluk dönemini bitirip, ergenlik çağına ulaşması demektir. Bulûğ çağına ulaşan kimseye bâliğ denir. Ergenlik yaşı çocuğun vücut yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilir.
İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır.
Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de bâliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir.
Bu çağa ulaşan ve akıllı olan kimse artık tam edâ ehliyeti kazanır. Böylece, ibâdet, helal ve haram gibi dinî hükümlere muhatap; cezâî, malî ve hukukî yükümlülüklere ehil olur.”
Diyaneten Bitcoin'e veto
Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemlerde yaygınlaşan Bitcoin gibi sanal paraların kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, “Dini sorular” bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda ‘Saadet Zinciri’ olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kritopta paraların kullanımına onay vermedi.
Diyanet'ten piyango uyarısı
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için milyonlarca vatandaş bilet aldı. 61 milyon TL büyük ikramiyeli ödül için vatandaşlar kuyruğa girerken, Diyanet'ten “Yılbaşı fetvası” gelmişti.
‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır’ diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklaması yapmıştı.
Yılbaşı için uyardı
Bir süre önce “Milli Piyango haramdır” fetvası yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de Cuma hutbesinde yılbaşı eğlencelerine yer verdi. Hutbede “Sınırsız ve uygunsuz eğlence ile vaktinizi harcamayın” denildi, alkollü içkilerden de uzak durulması istendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Eşsiz Sermayemiz: Ömür' başlıklı hutbede, “Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsız ve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, müminde bulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz” ifadesine yer verilmişti.
(T24)

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Diyanet Işleri BaşkanlığNikahçocukDin
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