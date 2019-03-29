Dışişlerinden 'Venezuela' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 28 Mart Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın LiveatState başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abramsın Türkiyeyle ilgili ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Abramsın, Türkiyenin Venezuela ile ilişkileri hakkında söylediği sözlerin esefle karşılandığını aktaran Aksoy, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuelada seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BMde temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" ifadelerini kullandı. Aksoy, Türkiyenin dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu vurguladığı açıklamada, "Öte yandan, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, iş birliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir" dedi.

