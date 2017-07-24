Dışişleri’nden Kabil’deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kabil’de bugün gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan konuya ilişkin yayımlanan kınama mesajı şöyle:

“Kabil’de gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan Hükümeti’nin terörle mücadelesine desteğimizi ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha yineliyor ve Afganistan’ı istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen bu alçakça saldırıların amacına ulaşamayacağına inanıyoruz.”