Dışişleri'nden vize krizi açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı yetkilileri ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.



Yapılan açıklama şöyle:



"ABD heyetiyle bugün Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları başkanlığında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katılımıyla görüşme yapılmıştır.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir.



Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır."