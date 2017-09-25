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Dışişleri'nden referandum açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Kuzey Irak'ta tüm dünyanın tepkisini çeken referandumla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri'nden referandum açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Kuzey Irak'ta tüm dünyanın tepkisini çeken referandumla ilgili açıklama yaptı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:18
Dışişleri'nden referandum açıklaması
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde  (IKBY) bugün düzenlenecek referanduma ilişkin, "Referandumu izleyen dönemde  ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve  teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak  genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası  hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir  kere daha vurguluyoruz" açıklamasında bulundu. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, referandumun sonuçları  bakımından yok hükmünde olduğu belirtilerek, "Gerek uluslararası hukuk, gerek  Irak Anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan  bu girişimi tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen  referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin barış ve  istikrarını tehlikeye atan IKBY'nin bu sağduyudan uzak teşebbüsünün esefle  karşılandığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, IKBY’nin referandum konusunda  sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurguladığı, bu  çerçevede, 22 Eylül'de düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen  ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY’ye karşı uygulanacak  yaptırımları belirlediği hatırlatıldı.
 
Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum  konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu  gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmalarının önem taşıdığı ifade  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"IKBY liderliğinin, bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye  dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine  tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi  temel bir gerekliliktir.  
 
Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek  isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli  güvenliğimizi hedef  alan eylemlere kalkışması halinde ve  Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik  her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden  kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz."  

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIKBYKuzey Irak
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