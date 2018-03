Dışişleri IKBY basınını yalanladı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” dedi.



IKBY’deki bazı haber sitelerinde yer alan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlığını kabul edeceği” yönündeki ifadelerin tamamen mesnetsiz ve asılsız olduğunu ifade eden Müftüoğlu, “Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.