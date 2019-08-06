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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Jammu-Keşmir' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Jammu-Keşmir Eyaleti'ne özerklik tanıyan özel statüyü kaldırmasının gerilimi artırması nedeniyle endişe verici olduğunu açıkladı

GÜNDEM 06.08.2019, 00:44 06.08.2019, 00:45 Enes Subaşı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Jammu-Keşmir' açıklaması
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, Jammu-Keşmir Eyaleti'ne özerklik statüsü tanıyan anayasa maddesinin Hindistan tarafından ilga edilmesinin mevcut gerilimi artırmasından endişe duyulduğu belirtildi. Türkiye'nin bölgedeki gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazır olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde, tüm Jammu-Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan’ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması en samimi dileğimizdir. Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır" denildi.

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