Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Irak uyarısı

AÇIKLAMADA, Irak’a yönelik seyahat uyarısı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de dahil edilecek şekilde genişletildi. Reuters haber ajansı, zorunlu olmaması durumunda Türk vatandaşlarının bölgeyi terk etmelerinin istendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun sonuçları bakımından Türkiye için yok hükmünde olduğunu ve Türkiye’nin kendisine yönelecek tehditler karşısında “tüm önlemleri” alacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir… her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz” denildi ve Cumartesi günü TBMM’nin kabul ettiği hükümete Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisi veren tezkereye atıfta bulunularak Türkiye’nin tüm önlemleri alabileceği tekrar edildi.