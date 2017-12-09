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Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyulduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyulduğunu açıkladı

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:36
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz
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DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kudüs'ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıFilistin
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