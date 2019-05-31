Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

* Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

* Diğer taraftan, ABD’nin S-400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 11:50
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