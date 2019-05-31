Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
* Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
* Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
* Diğer taraftan, ABD’nin S-400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadırGüncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 11:50