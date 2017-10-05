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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri zanlısı ABD konsolosluğunun kayıtlı personeli değil

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri zanlısı ABD konsolosluğunun kayıtlı personeli değil

05 Ekim 2017 Perşembe 19:51
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı: "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir."

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Dışişleri Bakanlığı
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