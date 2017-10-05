Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı: "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir."
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