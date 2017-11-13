Dışişleri Bakanlığı'ndan deprem açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığından, merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazır olduğu bildirildi.



"12 Kasım akşam saatlerinde merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7,2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler, bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır."