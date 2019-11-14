Dışişleri Bakanlığı duyurdu: YPG/PKK saldırısında hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz. Bölgede faaliyet gösteren ve Hristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir. Suriye’den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir."