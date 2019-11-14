Dışişleri Bakanlığı duyurdu: YPG/PKK saldırısında hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin terör örgütü YPG/PKK’nın saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu saldırı ile ilgili “Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM 14.11.2019, 12:33 14.11.2019, 12:37
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz. Bölgede faaliyet gösteren ve Hristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir. Suriye’den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir."
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