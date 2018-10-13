Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kayıp gazeteci açıklaması!

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House'un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Londra'ya geldi.

ÇAVUŞOĞLU, BRUNSON VE KAŞIKÇI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması ve kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile konuştu.

"BASKIYLA TÜRKİYE'DEN NETİCE ALINMAZ"

Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Benim vatandaşım veya başkasının vatandaşı. Türkiye'den gidip de Almanya'da suça karışan vatandaşlarımız var. Bu olabilir. Bazen kaza oluyor, bazen suça karışmış insanlar oluyor. ABD umarım anlamıştır, baskıyla Türkiye'den netice alınmaz. Yargı kararına uyulmalıdır." diye konuştu.

"ORTAK BİR ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR"

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Tüm dünya bu konuya odaklanmış durumda. Ortada kaybolan bir şahıs var. Herkesin duyarlılık göstermesi doğal. Sadece İngilizler değil, herkes bu konunun aydınlatılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU, İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELECEK

Brize Norton Askeri Havalimanı'nda karşılanan Çavuşoğlu'nun İngiltere Dışişleri Bakanı'yla yapılacak görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanı sıra başta Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB'yle ilgili konular ve İngiltere'nin AB'den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.