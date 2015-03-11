Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'da

11 Mart 2015 Çarşamba 15:46
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malta'nın başkenti Valletta'da Başbakan Joseph Muscat tarafından kabul edildi. Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, iki ülke arasındaki 1,1 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da artması gerektiği konuşundaki görüş birliğinin teyit edildiğini belirtti. Kaynaklar, görüşmede ayrıca, Libya konusu başta olmak üzere, Irak, Suriye, DAİŞ ile mücadele gibi bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri konularının ele alındığını söyledi. Görüşmenin ardından kentteki Türk Askeri Şehitliği’ni de ziyaret ederek çelenk bırakan Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, saygı duruşunun ardından yetkililerden şehitliğin tarihiyle ilgili bilgi aldı.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 14:50