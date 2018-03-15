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Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan özel poliklinikte dişini çektirirken kanına civa karışan 54 yaşındaki Cuma Günay’ın şikayeti üzerine klinikle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan özel poliklinikte dişini çektirirken kanına civa karışan 54 yaşındaki Cuma Günay’ın şikayeti üzerine klinikle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

15 Mart 2018 Perşembe 14:23
Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
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İLÇEYE bağlı Suvermez köyünde yaşayan Günay, diş ağrısı şikayetiyle  ilçedeki özel polikliniğe gitti. Burada dişini çektiren Günay, iki gün sonra  çenesinde oluşan şişlik nedeniyle tekrar kliniğe başvurdu.

Klinikteki doktor, bir dizi tedavi ve ameliyatın ardından ağrısı  dinmeyen, çenesinde şişlik oluşan ve tat alma duyusunu kısmen yitiren Günay'a,  kanına yanlışlıkla civa karıştığını söyledi. Nevşehir Devlet Hastanesine giden ve kanında civa tespit edilen Günay,  bu maddenin vücudundan atılması için Kayseri ve Ankara'daki çeşitli  hastahanelerde tedavi görmeye başladı.

'BANA BİR ŞEY OLURSA DOKTORUM SORUMLUDUR'

Günay, AA muhabirine, tedavisinin ömür boyu devam edeceğinin söylendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Dişim ağrıyordu, ilçedeki polikliniğine gittim. İğne vurarak ön  dişimi çektiler. Dişimdeki ağrı azalmadı. Ertesi gün aynı polikliniğe giderek ağrımın dinmediğini söyledim. Hap verdiler ve 4 gün boyunca kullanmamı istediler.  4 gün sonunda ağrım iyice arttı. Tekrar gittim, dişimin röntgenini çektiler ancak  bana hala ne olduğunu söylemediler. Bu arada çenemde şişlik oluşmaya başladı.  Dudağım kabardı. Tat alamamaya başladım. Doktorla birlikte Nevşehir'de başka bir  doktora gittik. Burada çenemdeki enfeksiyonu akıtacaklarını söyleyerek bir  ameliyat yaptılar. 3 gün sonra tekrar gelmemi söylediler. Hala bana ne olduğunu  söylemiyorlar, 'ufak bir operasyon, korkacak bir şey yok' diyorlar. İkinci  ameliyat için gittiğimde benden 'ameliyat riskli, bütün riskleri göze alıyorum'  diye muvafakat istediler. Ben de 'Bana bir şey olursa doktorum sorumludur' diye  yazdım. Ameliyat etmekten vazgeçtiler. Bana, dişimi çekmek için anestezik madde  enjekte edilirken yanlışlıkla civa karıştığını söylediler. Korktum, hemen devlet  hastanesine  gittim. Oradan Kayseri'ye daha sonra da Ankara'ya sevk edildim."

Günay, Ankara'daki ilk tedavisinin 1 ay 3 gün sürdüğünü, hala civadan  kurtulamadığını, çenesinde şekil bozukluğu oluştuğunu ve konuşmakta zorluk  çektiğini belirtti.

Günay, "Zaman zaman Ankara’ya giderek kanımdaki civa oranını  ölçtürüyorum. Civanın vücudumdan tamamen atılması için uzun bir süre tedavi  görmem gerekiyor. Savcılığa şikayette bulundum. Doktorun cezalandırılmasını  istiyorum." diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ HATASINI KABUL ETTİ

Diş hekimi Y. Ç, olayı doğrulayarak, “Evet. İstemeden öyle bir olay  oldu maalesef. Günay, dişini çektirmek için buraya geldi. İlk tedavisini yaptık.  Ön dişinin çekilmesi gerekiyordu. Dişleri uyuşturmak için kullanılan anestezik  madde enjekte edilirken yanlışlıkla kana civa karışmış. Hatalıyız." dedi.

Klinikle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün idari, Derinkuyu Cumhuriyet  Savcılığının adli soruşturma başlattığı öğrenildi.

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NevşehirDerinkuyuKanına Civa Karışan Adam
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