Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103599
ALTIN
146.429
DOLAR
3.5825
STERLİN
4.7486
EURO
4.2080
Facebook'a bomba özellik
Facebook'a bomba özellik
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda...
Kanser hücresini teşhis eden çip geliştirdiler!
Kanser hücresini teşhis eden çip...
banner468

Dışı şarj görünümlü ama...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kumar çetelerine yönelik operasyonlarda, okul çevrelerindeki kafelere yerleştirilen şarj cihazı görüntülü kumar makinesi ele geçirildi

Dışı şarj görünümlü ama...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kumar çetelerine yönelik operasyonlarda, okul çevrelerindeki kafelere yerleştirilen şarj cihazı görüntülü kumar makinesi ele geçirildi

03 Ekim 2017 Salı 12:52
Dışı şarj görünümlü ama...
banner404

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünce kumar çetelerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tespit edilen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Bu kapsamda 1 yılda düzenlenen toplam 653 operasyonda kumar oynattığı belirlenen 3 Bin 218 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

Okul önlerinde şarj görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

Operasyonlar sırasında ele geçirilen bir kumar makinesi ise bu kadarına da pes dedirtti. Kumar çetelerinin telefon şarj istasyonu görünümlü makineleri okul önlerine ve öğrencilerin sık sık gittiği kafelere yerleştirdiği belirlendi. 1 TL’ye oynanan kumar aletinin kumarhanelerde bulunan kollu kumar makinesiyle aynı mantıkta çalıştığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulSarjKumar çeteleriKumar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den 'istifa' açıklaması!
AK Parti'den 'istifa' açıklaması!
Çift katlı halk otobüsü devrildi
Çift katlı halk otobüsü devrildi
İtfaiyeden yeni doğmuş kedi operasyonu
İtfaiyeden yeni doğmuş kedi operasyonu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim