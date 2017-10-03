Dışı şarj görünümlü ama...

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünce kumar çetelerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tespit edilen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Bu kapsamda 1 yılda düzenlenen toplam 653 operasyonda kumar oynattığı belirlenen 3 Bin 218 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.
Okul önlerinde şarj görünümlü kumar makinesi ele geçirildi
Operasyonlar sırasında ele geçirilen bir kumar makinesi ise bu kadarına da pes dedirtti. Kumar çetelerinin telefon şarj istasyonu görünümlü makineleri okul önlerine ve öğrencilerin sık sık gittiği kafelere yerleştirdiği belirlendi. 1 TL’ye oynanan kumar aletinin kumarhanelerde bulunan kollu kumar makinesiyle aynı mantıkta çalıştığı öğrenildi.
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