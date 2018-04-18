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Diri diri yakılan iş adamı cinayetinde yeni iddialar!

İzmir’de eşi ve 2 çocuğu tarafından vahşice öldürülen iş adamı Cihat Murat Öğüt’le ilgili soruşturma sürüyor.Gözaltına alınan oğlunun cebinden yeşil reçeteli ilaç çıktı

Diri diri yakılan iş adamı cinayetinde yeni iddialar!

İzmir’de eşi ve 2 çocuğu tarafından vahşice öldürülen iş adamı Cihat Murat Öğüt’le ilgili soruşturma sürüyor.Gözaltına alınan oğlunun cebinden yeşil reçeteli ilaç çıktı

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:28
Diri diri yakılan iş adamı cinayetinde yeni iddialar!
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İZMİR'de yanmış cesedi bulunan iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti.

Öznur Öğüt, oğulları Hadi Öğüt (24) ve Batuhan Öğüt (19) ile bir kişi gözaltına alınmıştı. Batuhan Öğüt'ün cebinden iki yeşil reçeteli ilaç çıktı. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Anne ve iki çocuk iddialara göre jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre ise kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, şiddet uyguladığı öne sürüldü.

SAYISAL'DAN İKİ KEZ İKRAMİYE ÇIKMIŞ

Öğüt ailesinin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Murat Öğüt'ün şu anda alzheimer hastası olan babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.

ANNE VE OĞULLARI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Öğüt, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile Murat Öğüt'ü de içine bırakarak ateşe verdi.

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