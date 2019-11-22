Dipsiz Göl hakkında ne diyeceği merak edilen Erdoğan suskunluğunu bozdu

GÜMÜŞHANE'DE define aramak için alınan izinler doğrultusunda kazı yapılarak kurutulan 12 bin yıllık Dipsiz Göl Türkiye'nin gündemine oturdu. Son olarak yöre halkı Dipsiz Göl için "Millete bir faydası yok" diyerek kazıya destek çıksa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Erdoğan, "Bir daha böyle bir izin verilmesin" dedi.AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı. Toplantıda illerin sorunları dile getirilirken, Gümüşhane'de kurutulan ve 12 bin yaşında olan Dipsiz Göl gündeme geldi.

"BİR DAHA İZİN VERİLMESİN"

Erdoğan, beraberindeki heyeti Dipsiz Göl konusunda uyardı. Kazı izni verilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir? Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin" şeklinde talimat verdi.

NE OLMUŞTU?

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.