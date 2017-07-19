Dink davasında yargılanan Reşat Altay'ın eşi gözaltına alındı

HRANT Dink cinayetinden kısa bir süre önce Trabzon Emniyet Müdürü olan Reşat Altay, “Hrant Dink cinayeti ile ilgili hazırlıkların kendisinden saklandığını” iddia ederek kendisine bağlı çalışan Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’i suçlamıştı. Engin Dinç ise bu iddiaları ret etmişti.Reşat Altay, Erhan Tuncel’in polis muhbirliğinden çıkartılmasından ve Dink cinayeti ile ilgili hazırlıklardan haberdar olmadığını söylemişti. Reşat Altay, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevi ihmalden dolayı tutuksuz olarak yargılanıyor.Reşat Altay'ın polis memuru olan eşi Filiz Altay, İstanbul'da gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alınan Filiz Altay'ın cep telefonun incelendiği, iddianın araştırıldığı belirtildi.
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