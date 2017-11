Dim Web TV sordu: Alanyalılar ucuz ete nasıl tepki verdi?

Haber: Cem Akıllı

MUHABİRLER, esnafın genel yaklaşımını öğrenmek için Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Nuri Demir’e de mikrofon uzattı. İthal etlerin kesim koşullarının bilinmediğine vurgu yapan Demir, “Türkiye, Müslüman çoğunluklu bir ülke. Acaba bu etler helal kesim mi olacak?” dedi. Küçük esnafın bu uygulama yüzünden zor duruma düşeceğini belirten Demir, “Geçenlerde bir zincir mağazanın etinden domuz eti çıktığına dair haberler yapılmıştı. Benim; işletmeci, yerli ve yabancı herkese tavsiyem, bildiği kasaplardan alışveriş yapmasıdır. Çünkü büyük marketten aldığımızda, ne yediğimizi bilmiyoruz. Ucuz et mundar olur. Az alalım, iyisinden alalım.” dedi.

"Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir"



Çeşitli meslek gruplarından vatandaşların görüşleri ise şöyle:

‘İTHAL ET SUNİ BİR ÇÖZÜMDÜR’

Sıddık Öztürk (Kasap): Ucuz ithal et satılmasının, bizim işimize cüzi bir etkisi olabilir. Ucuza satsınlar, müşteriler görsün. Zaten herkes biliyor ki onlar ithal et, bizim etlerimiz yerli. Fiyat olarak onlarla mukayese edilemez. Birkaç gün veya ay etkileyebilir, ama kalite farkını gören müşterilerin tekrar geleceğini düşünüyorum. Kasaplar olarak hep şikayet ettiğimiz bir konu bu: Fiyatlar hep yükselişte. Ama marketlerde ucuz ithal et satılması suni ve geçici bir çözümdür. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için de besicinin desteklenmesi, üretimin teşvik edilmesi, maliyetlerin (yem, mazot vs.) düşürülmesi lazım. Bu maliyetler kalıcı olarak düştüğünde et sorunu da çözülecek zaten. Aslında bunları herkes biliyor ve bunlar yıllardır konuşuluyor, ama bir türlü çözüm göremiyoruz.

‘KÜÇÜK ESNAF NE YAPSIN’

İsmail İnkaya (Et lokantası sahibi): Bu uygulama, vatandaşın bir kısmının et sorununu çözebilir, ama küçük esnafa sorun getirecek. Küçük esnaf ne satacak? Şahsen ben o büyük marketlerden et almam dükkanıma, çünkü benim güvenilir bir kasabım var. Bizim kasaplarımız için haksız rekabet koşulları yaratılıyor. Nerede beslendiğini ve kesildiğini bildiğim hayvanı alıyorum. Nereden geldiği belli olmayan hayvanın etini almam.

‘BİLMEDİĞİM ETİ ALMAM’

Hüseyin Sandal (Pazarcı): Kimisi ucuz et arar, kimisi pahalı et. Millet ucuz etin peşinde olduğu için bu uygulama Türkiye’nin et sorununu çözemez. Bilmediğim eti ben neden alayım, siz alır mısınız? Belki eşek eti olur, belki ölmüş hayvanın eti olur; bilemezsiniz.

‘HER YERDE SATILMALI’

Veysel Yılmaz (Emekli): Sadece belirli mağazalarda değil, her yerde satılması gerekir. İthal ete ihtiyaç var, daha sağlıklı olur. Yerli kimse, pahalı olduğundan dolayı et üretmek istemiyor. Milletin yiyebilmesi için ithal ete ihtiyaç var.

‘İÇ PİYASAMIZ ZARAR GÖRECEK’

Abdurrahman Yücel (Yufkacı): Bence bu, geçici bir çözüm olacak. İç piyasamız için zararlı olacak. Bunlar düşük fiyata et satınca besiciler ne yapacak? Onların maliyetleri yüksek. Fiyatların bir anda düşmesiyle nasıl baş edecekler?

‘UZUN VADEDE ÇÖZÜM OLUR MU BİLMİYORUM’

Hakkı Yıldırım (Emekli): Ucuz ithal et satışının iyi olacağını düşünüyorum. Herkesin bütçesi için iyi olacak. Ama uzun vadede bir çözüm olur mu, bilmiyorum. O kadar değerlendirmedim.