Dim: 'Helal sana çocuk'

YENİ Zelanda'da Cuma günü 49 Müslümanın katledilmesinin yankıları sürüyor. Saldırının ardından Avustralyalı senatör Fraser Anning ırkçı sözleriyle tepki toplamıştı. Anning'in o sözlerinin ardından bir genç, Anning açıklamalarda bulunduğu sırada yumurtalı protestoda bulundu. Neye uğradığını şaşıran Anning'in protestocuya saldırdığı anlar da kameralara yansıdı. Yeni Zelanda´da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda´nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Anning’e tepki göstermişti.

Anning, “Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avustralya´da hem Yeni Zelanda´da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir.

Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda´ya gelme izni veren göçmen programıdır” ifadelerini kullanmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise bu yorumları ‘iğrenç’ bulduğunu ve bu tarz görüşlerin ne Avustralya´da ne de Avustralya Parlamentosu´nda bir yeri olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından bir gazeteye röportaj veren Anning, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Anning soruları yanıtladığı sırada bir genç yumurtalı protestoda bulundu. Anning neye uğradığını şaşırırken, kameraların da kayıtta olduğu anlarda protestocu gence tokat attı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalan adı açıklanmayan genç, polis tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

'HELAL SANA ÇOCUK'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Helal sana çocuk! Küstah, ırkçı ve faşist politikacıya haddini bildirmek böyle olur. Acıyan, kızaran, moraran, kanayan yerlerini öperim çocuk' dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 15:25