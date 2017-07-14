Dilencinin üzerinden çıkanlar şok etti

OSMANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri, Şehreküstü'de bir kişinin mendil satma bahanesiyle dilencilik yaptığını tespit etti.Zabıta noktasına çağrılan Murat K.’nın üzerinden 2 bin 278 lira, bir çok bankaya ait bankamatik ile kredi kartı ve bir adet Balıkesir’in Bandırma ilçesinden arsa tapusu çıktı.Zabıta ekipleri şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesince zabıt düzenledi. Ekipler, paralara el koydu
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