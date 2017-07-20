'Dilek Taşı'nı 3 kez söyledi

POSEDİON Beach Clup'ta sevenleriyle buluşan Gülden Karaböcek , müzik severlere dünden bugüne nostalji yaşattı.Karaböcek, istek üzerine 3 kez ' Dilek Taşı 'nı, 2 kez de 'Sürünüyorum'u seslendirdiUsta sanatçıuı kızı Nur Düzgit de yalnız bırakmadı.

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