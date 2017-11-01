‘Diktatör arayanlar geçmişine baksın’

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti’nin dünkü Meclis grubu toplantısında, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı, “faşist diktatör” sözlerine sert yanıt verdi. Yıldırım’ın, FETÖ’cüleri idam taleplerine “Bunlar her gün asılıyor” diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Yıldırım özetle şunları söyledi:

‘Öyle bir cevap veririm ki...’

“Son zamanlarda CHP’de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ne dediğini anlayan varsa beri gelsin. CHP sözcülerini de ayarı kaçmış bir dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz. Parti sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Bunu söyleyince, adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü anlayamadık. Terbiyem müsaade etmiyor, öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar, geleneklerine baksınlar.”

‘Saygı duymayı öğreneceksin’

“Kılıçdaroğlu, millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa gidip oy veren vatandaşlara yükleniyor. ‘Niye Ak Parti’ye oy veriyorsunuz’ diye onlardan hesap sormaya çalışıyor. Ve diyor ki, ‘evet oyu verenler pişman’, kardeşim nereden biliyorsun insanların aklından geçeni okuma kabiliyeti mi kazandın? Vatandaşlarla kavga etmenin değil barışmanın yolunu bul. Bir gün belki sen de iktidar olursun. Size oy verene de başka partiye oy verene de sayı duymayı öğreneceksin. Bir de diyor ki demokrasinin namusunu kurtaralım. Sen merak etme Kemal Bey, Ak Parti milletimizle beraber demokrasinin namusunu korumaya devam ediyor. Bir şey kurtaracaksan; 15 yıldır millete umut vermeyen partini kurtar kardeşim.”

Sınır ötesinde haraçlar kalkacak

“Kuzey Irak’ta referandum oldu, ‘tanımıyoruz’ dedik. ‘Bütün havalimanları sınır kapıları merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır’ dedik. ‘Referandumu yapanlar bedelini ödemeli artık yöneticilik yapamaz’ dedik, ne oldu bırakmak zorunda kaldı. Sınır kapısı da Habur merkezi hükümete teslim edildi. Bütün kontroller Irak hükümetince yapılacak. Türkiye ve Irak hükümeti yetkililerince yapılacak. Mevcut güzergah devam edecek. Kısa vadede de Telafer üzerinde ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Sınır öbür tarafında adım başı kontroller, adım başı haraçlar kalkacak. Arada nemalananlar da ortadan kalkacak.”

‘Her gün idam oluyor bunlar’

Başbakan Yıldırım, “İdam isteriz” diye bir vatandaşın bağırması üzerine şunları söyledi: Biraderim her gün idam oluyor bunlar, haberin yok mu senin? Bak 30 sefer ağırlaştırılmış müebbet, idam etsen astın gitti. Bunlar her gün asılıyor, daha nasıl ceza gelecek? Çek çek bitmez. Merak etmeyin hukuk devleti içinde bunlar en ağır cezayı alacak. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu mücadelelerde asla ve asla gevşeme yok. Haklı ve haksızı ayırt edeceğiz. Ola ki kazaya kurban giden olur, yanlışlıkla suçlanan olursa zamanla yargının titiz çalışması sonucu ortaya çıkacak ve böylece sap ile saman ayrılmış olacak.