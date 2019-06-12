Dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Dikkat! Uyarılar peş peşe geldi
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın  güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu,  Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Muğla ve  Malatya çevreleri ile Kırklareli'nin ve Tekirdağ'ın batı, Balıkesir'in doğu  kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı,  yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç  kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde  yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
Ülke genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyrederken,  rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı  kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde  yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 
İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri,  Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak  kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı  vatandaşların, yıldırım, dolu, rüzgar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 

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