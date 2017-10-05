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Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Meteoroloji Müh. Bölm. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, uyardı. Şen, sıcaklıkların Pazar günü 8 derece birden düşeceğini ve şiddetli yağışların görüleceğini duyurdu

Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Meteoroloji Müh. Bölm. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, uyardı. Şen, sıcaklıkların Pazar günü 8 derece birden düşeceğini ve şiddetli yağışların görüleceğini duyurdu

05 Ekim 2017 Perşembe 14:26
Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haftasonuna kadar sıcaklıklar yüksek. Cuma- Cumaretsi günleri lodos etkili  olacak. Cumartesi akşamı ve Pazar günü sıcak hava yerini olumsuz hava şartlarına bırakacak.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Meteoroloji Müh. Bölm. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından çok önemli uyarılar yaptı.

KRİTİK GÜN 8 EKİM

Şen, 8 Ekim Pazar günü kuzey batı bölgelerinde önemli meteorolojik olayların meydana gelebileceğini şöyle duyurdu.

"Cuma Cumartesi kuvvetli lodos Pazar karayele dönüyor ve 1 günde 8 derece soğuma ile beraber kuvvetli yağmur olasığılı yüksek."

Prof. Dr. Orhan Şen; Pazar günü yaşananacak meteorolojik olayı bu örnekle anlattı:

"İçi dolu surayi düşünün dibi Rusya'da ağzı Belarus'da bardağa su boşaltılıyor.  Bardağın dibi de Trakya merkez olmak üzere Marmara..."

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüİTÜOrhan Şen
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