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Dikkat çekmek için ağaca çıktı, Erdoğan şaşırdı: Sen ne yaptın kızım?

FETÖ'den tutuklu olan yarbay eşi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak isteyen kadın, dikkat çekmek için ağaca çıktı. Duruma şaşıran kadın Erdoğan, kadını yanına çağırıp "Sen ne yaptın kızım?" dedi

Dikkat çekmek için ağaca çıktı, Erdoğan şaşırdı: Sen ne yaptın kızım?

FETÖ'den tutuklu olan yarbay eşi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak isteyen kadın, dikkat çekmek için ağaca çıktı. Duruma şaşıran kadın Erdoğan, kadını yanına çağırıp "Sen ne yaptın kızım?" dedi

01 Ekim 2017 Pazar 12:24
Dikkat çekmek için ağaca çıktı, Erdoğan şaşırdı: Sen ne yaptın kızım?
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FETÖ'DEN tutuklu yarbay eşinin suçsuzluğunu anlatmak için 14 aydır mücadele veren Nazife Kayacı,  Erzurum'a gelen  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci kez görüşmek için miting alanındaki ağaca çıktı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekerek yanına gelmesini istediği Kayacı, 5 dakika boyunca oğlu ile birlikte derdini anlattı.

EŞİNİN SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Darbe girişiminden 22 gün sonra gözaltına alınan ve 19 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan 9'uncu Kolordu 109'uncu Topçu Alayı 1'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı'nın eşi Nazife Kayacı hukuk mücadelesi başlatırken, siyasileri de markaja aldı.  Erzurum'a gelen tüm liderlerle bir yolunu bulup görüşen ve yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, eşinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

ERDOĞAN'IN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN AĞACA TIRMANDI

30  Eylül cumartesi günü  Erzurum'a gelen ve İl Danışma Toplantısı'na katılan  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki korumaları aşamayınca görüşemeyen Kayacı, açılış törenin yapılacağı alana gitti. Nafize Kayacı, burada Erdoğan'ın oturacağı koltuğun hemen önündeki ağacın yanında beklemeye başladı. Erdoğan, gelip koltuğuna oturduğu sırada Kayacı, ağaca tırmandı. Nafize Kayacı, çıktığı ağaçta Erdoğan'a seslenerek, "Yanınıza gelmek istiyorum" dedi.
DURUMA DUYARSIZ KALMAYAN ERDOĞAN, KADINI DİNLEDİ

Erdoğan, bunun üzerine korumalara talimat vererek Kayacı'nın yanına getirilmesini istedi. Ağaçtan inerken kollarını yaralayan Nazife Kayacı yanındaki 12 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip boş koltuğa oturdu. Eşinin suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması için yardım istediğini belirten Kayacı'nın kollarındaki yaraları gören  Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi ve yanındaki Başbakan Yardımcısı Recep  Akdağ'a göstererek, "Sen ne yaptın kızım? Allah senin iyiliğini versin" dedi.
"BENİM EŞİM TERÖRİST DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sadece adalet istediğini ve eşinin haksız yere tutuklandığını söyleyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı şunları söyledi:

"Ben sizden terörist değil, vatanına, milletine bağlı bir askeri istiyorum. Benim eşim terörist değil. Bu yapı ile yakından ve uzaktan hiçbir alakamız yok. 1 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Nisan ayında da  Erzurum'a geldiğinizde size durumu anlatmış ve bir mektup vermiştim. Ama bir sonuç alamadım. Ne olur yardım edin ve adalet tez zamanda yerini bulsun. 18 Ağustos'ta ilk mahkememiz oldu. Savcı eşimin tahliyesini istemesine rağmen hakim bırakmadı. Dava 13 Ekim'e ertelendi. İddianamede suç ve tutukluluğunu teşkil edecek hiçbir şey yok. Ama 13 aydır tutuklu. Bizim gibi bir sürü asker aynı durumda."
ERDOĞAN, "BAKTIRALIM" DEYİP YANINDAN UĞURLADI

Bunun üzerine Erdoğan ve Kayacı'nın yanına gelen  AK Parti  Erzurum  Milletvekili  Mustafa Ilıcalı, "Konuyu Başbakanımız da biliyor. Ben size ayrıntılı bir şekilde arz ederim. Takip ediyoruz" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Kayacı'nın oğlu Burak'ı öperek oyuncak verdi. Erdoğan, Kayacı'ya, "Baktıralım" diyerek yanından uğurladı. Kayacı oğlunun elinden tutarak alandan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanMustafa Ilıcalı
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