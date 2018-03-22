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Dikkat çeken tespit: Sınır ötesi operasyon başladı!

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 11 Mart’ta sessiz sedasız bir sınır ötesi operasyon başlatıldığını söyleyerek, “Alan-zamanlama-planlama-uygulama ve etki gibi nedenlerle büyük bir önem taşıyan bu harekatta, bu sabah 9.45’te hava akınıyla etkisiz hale getirilen 9 teröristle birlikte şu ana kadar 50 ‘dağ kadrosu’ terörist imha edilmiş durumda” ifadelerini kullandı

Dikkat çeken tespit: Sınır ötesi operasyon başladı!

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 11 Mart’ta sessiz sedasız bir sınır ötesi operasyon başlatıldığını söyleyerek, “Alan-zamanlama-planlama-uygulama ve etki gibi nedenlerle büyük bir önem taşıyan bu harekatta, bu sabah 9.45’te hava akınıyla etkisiz hale getirilen 9 teröristle birlikte şu ana kadar 50 ‘dağ kadrosu’ terörist imha edilmiş durumda” ifadelerini kullandı

22 Mart 2018 Perşembe 19:31
Dikkat çeken tespit: Sınır ötesi operasyon başladı!
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GÜVENLİK Uzmanı Ağar, Afrin Zeytin Dalı Harekatına odaklanmışken, Yüksekova 3'ncü Piyade Tümenine bağlı birliklerin, 11 Mart'tan itibaren sessiz sedasız bir sınır ötesi operasyon başlattıklarına dikkat çekerek, "Alan-zamanlama-planlama-uygulama ve etki gibi nedenlerle büyük bir önem taşıyan bu harekatta, bu sabah 9.45'te hava akınıyla etkisiz hale getirilen 9 teröristle birlikte şu ana kadar 50 'dağ kadrosu' terörist imha edilmiş durumda.
 
YPG/PKK'YA TOKAT OLDU
 
YPG/PKK'nın etki, moral, propaganda açısından en kıymetli teröristlerinin hedef alındığı-imha edildiği ve 'girilemez' dediği yerlere girildiği bu sınır ötesi harekat 'sözde' bahar atılımı yapacağını, Afrin'in intikamını Şemdinli'de alacağını iddia ettiği bir güncede YPG/PKK'ya tokat gibi bir cevap oldu. Şemdinli 34. Hudut Tugay ve Dağ Komando Tugayının unsurları, kuş uçumu 15 kilometre içeri girmiş, şu an Hakurk'un kalbi sayılan Armuş Kampı başta olmak üzere, bölgeyi hallaç pamuğu gibi atmış durumdalar. Hatta Kani Rash bölgesinde PKK'nın 'sözde' iradesini temsil eden mahkemeye de girilmiş durumda. Ve artık o mahkeme yok" diye konuştu.
 
'KARARLILIK OPERASYONLARI'
 
Sınır ötesi harekatın teknik adının 'Önleyici Müdahale Konsepti' çerçevesinde icra edilen 'kararlılık operasyonları' olduğunu vurgulayan Ağar, "Peki buradaki operasyonlar nasıl bir etki üretecek?" sorusuna ise şu cevapları verdi:
 
"PKK terör örgütünün yıllardır süren varlığı burada artık bitmek üzere. Kaçakçılıktan elde ettikleri kazanç, rant ve aldıkları haraçlar da bitti. Kanirash'taki sözde mahkemeleri vasıtasıyla vatandaşlar üzerinde ürettiği etki de bitti. Ayrıca Hakurk yavaş yavaş Kandil yolunu da açar gibi gözüküyor. Kandil'le ilgili İran ve Irak merkezi hükümetiyle işbirliği, burada çok önem kazanmış durumda.
 
"ARTIK PKK'YI BU DAĞLARDAN TAMAMEN DEF ETMEK İÇİN BİR FIRSAT VAR"
 
Artık PKK'yı bu dağlardan tamamen def etmek için bir fırsat var. TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak için artık sınır ötesine konuşlanacağı, Irak merkezi hükümeti 'Artık ben karakol açacağım' deyinceye kadar en az 5 kilometre derinlikte kalıcı olarak varlığını devam ettireceği görülüyor. Benzer bir durum da Avaşin-Basyan Hattı için de geçerli. O bölgede de artık TSK sınırı 5 kilometre öteden tutuyor. Hatta büyük çatışmalarla ele geçen Zer T.'den sonra ZAP bölgesi de 5 kilometre içeriden tutuluyor.
 
Özetle denilebilir ki artık Hakkari bölgesi yüzde 95 güvenli halde. Dünya güzeli Cilo, Buzul Dağı, İkiyakalar, İkiKaralar, 3 bin 500 metredeki Göller Bölgesi, kısaca olağanüstü bir tarih, iklim, doğa ve topoğrafya alanı, artık insanımızın oralara gelebileceği güzel günleri bekliyor. Uzaktan sağlanmaya çalışılan güvenlik, ülke bölge ve insanlık için barış, kardeşlik, refah ve zenginlik demek. En kısa zamanda gerçekleşmesi ümidiyle."
 

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Anahtar Kelimeler:
Dikkat çekenSınır ötesiOperasyon
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