Dikkat çeken fotoğraf! Tek tek dinleyip not aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılarak konuşma yaptı. Yöresel kıyafetlerle konuşmaya katılan işçi kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekildi. Erdoğan'ın kadınları dinleyip not alması ise dikkat çekti.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yöresel kıyafetleriyle gelen katılımcılarla sohbet etti. Kadın işçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan'ın not alması ise objektiflere yansıdı.
KADINLARLA SOHBET ETTİ
Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi. Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.
KADINLARLA SOHBET ETTİ
Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi. Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.
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