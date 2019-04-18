Dikkat çeken detay! İmamoğlu mazbatayı alır almaz kapatıldı

EKREM İmamoğlu'nun mazbatasını alıp göreve başlaması sonrası İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait bazı sosyal medya hesapları kapatıldı.

181 BİN TAKİPÇİSİ VARDI

181 bin kullanıcının takip ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler hesabı olan 'ibbPR' kapatıldı. Kapatılmanın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevi için mazbatasının ardından olması dikkat çekti. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı

"ÜZGÜNÜZ BÖYLE BİR SAYFA YOK"

Twitter üzerinden hesaba girmeye çalışan kullanıcılar, "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok! Aşağıdaki arama kutusunu kullanarak Twitter'da arama yapabilir veya ana sayfaya dönebilirsin." uyarısıyla karşılaştı.

İşte kapatılan o sayfa;