Dikkat çeken anket: Davutoğlu mu parti kurmalı Babacan mı?

PİAR'ın Türkiye genelinde yaptığı kapsamlı araştırma ortaya çarpıcı sonuçlar çıkardı. 6-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde kent-kır oranına uyularak yapıldı ve araştırmaya 2460 kişi katıldı.

BABACAN'IN POTANSİYELİ DAVUTOĞLU'NDAN YÜKSEK

"Eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan'ın kuracağı söylenen partiye oy verir misiniz" sorusuna yüzde 73 oranında olumsuz cevap verilirken, yüzde 8.9'luk kesim kesinlikle oy vereceğini söylüyor. 'Parti kurulunca düşünürüm' seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 18.1.

Babacan'ın kuracağı partiye oy verebileceğini söyleyenlerin en büyük kısmı yüzde 30.4 ile SP seçmeniyken, ikinci sırayı yüzde 16.1 ile AKP seçmeni alıyor. En az oy verecek seçmen kitlesi ise yüzde 1.6 ile CHP ve HDP seçmenleri.

"Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz"sorusuna ise yüzde 87.6 oranında 'Asla oy vermem' cevabı çıkarken, yüzde 2.9 oranında kesinlikle oy veririm sonucu çıkıyor. Yüzde 9.5 ise parti kurulunca karar vereceğini söylüyor.

AK Parti seçmeni Davutoğlu'na oy verme eğilimi konusunda yüzde 5.7 ile ilk sırayı alırken ikinci sırada yüzde 4.5 ile HDP seçmeni var. CHP seçmeni ise yüzde 0 ile son sırada yer alıyor.