Dik bakma yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi Gönül Sokak'ta Mehmet Çakar'a (38) ait iş yerinde Çakar ile Çağrı Ç. arasında oldu.
Aynı mahallede yaşayan Mehmet Çakar ile Çağrı Ç.'ın daha öncede dik dik bakma ve konuşma yüzünden kavga ettiği öğrenildi. Gece saatlerinde Mehmet Çakar'ın iş yerine gelen Çağrı Ç. ile Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağrı Ç, Çakar'ı vücudunun bazı yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çakar'ı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan Çağrı Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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