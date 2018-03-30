Dijital paralarla 250 milyon euroluk vurgun

SAADET zinciri yöntemiyle yapılan son dolandırıcılık olayı, bitcoin ile yıldızı parlayan dijital paralar üzerinden gerçekleşti. Yaklaşık 40 bin kişinin para yatırdığı sistemde "coinspace" ve "firstcoin" isimli dijital paralar üzerinden toplam 250 milyon euro para toplandığı ileri sürüldü. İddialara göre aynı kişilere ait olan dijital paralar üzerinden toplanan paralar, Malta ve Slovenya'ya gönderildi. Dolandırıldığını anlayan çok sayıda mağdur, İstanbul adliyelerinde suç duyurusunda bulundu. Merkezi İstanbul ve Ankara'da bulunan "firstcoin" ve "coinspace" isimli iki dijital para yaklaşık iki yıl önce "cubdo" şirketi üzerinden piyasaya çıktı. İlk olarak Türkiye'nin birçok noktasında bulunan otellerde tanıtımlar yapıldı.

BİRE 5 BEKLERKEN...



Sistemin kurucusu olarak da iki isim ön plana çıktı. Ali Dinler ve Selçuk Özkan yaptıkları tanıtımlardan sonra yaklaşık iki coin üzerinden 250 milyon euro (1 milyar 220 milyon lira) para topladı. Yöntem saadet zinciri sistemi üzerinden yürüyordu. Katılımcısına 1'e 5 kazandıracağını vaat ederek tanıdıklarının da sisteme dahil olması istendi. Böylece farklı hesaplarda toplanan paralar, Malta ve Slovenya'ya gönderildi. Sistemden para kazanmayı bekleyen mudiler paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anladı. Binlerce mağdur, İstanbul ve Ankara'de suç duyurusunda bulundu. Savcılık iddialarla ilgili hızla soruşturma başlattı.



'ONBİNLERCE MAĞDUR VAR'



Mağdurlar, nasıl mağdur olduklarını anlattı:



Arif Çelik: 12 aydır süren bir mağduriyet söz konusu. Türkiye'de faaliyet gösteren Coinspace Hizmetler A.Ş. adlı firmaya bir yatırım yaptık. Bu yatırımların bize dijital para olarak döneceğini söylediler. Sonrasında hiçbir şekilde ödeme alamadık. Selçuk Özkan, Ahmet Altun ve Ali Dinler'in başını çektiği bir grup tarafından insanların piramit sistemlerine dahil edilerek paralarının alınıp geri ödenmediğini öğrendik. Bizden topladıkları paralarla Dubai, Las Vegas, Hollywood gibi lüks yerlerde tatil yaptılar. Türkiye'de onbinlerce insan perişan.



Celal Lale: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almış şekilde hizmet veren bir şirket olarak tanıdık. Yatırımlarımızı yaptık ve bazı sevdiğimiz insanların yatırım yapmasına vesile olduk. Sonraki süreçlerde şirket müdürünün çevresindeki hırsız tayfa ve dışarıdaki bazı firmalarca şirketin içinin boşaldığını gördük. Bir yıldır hukuk sürecini sürdürüyoruz.



Avukat Abdullah Muslu: Suç duyurusunda bulunduk. İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, çok sayıda yerde binlerce mağdur var.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Her kişi getirdiği insandan yüzde 20'lik bir pay alıyor. Toplam yatırımının yüzde 30'luk bir payı da yukarıya doğru dağılıyor. En son kalan aslan payı yüzde 50'lik kısım da organizasyonun tepedeki insanlar tarafından alınıp yurt dışına çeşitli yollarla kaçırılıyor. Şehit ve gazi ailelerini bile "sosyal sorumluluk" projesi adı altında dolandırıyorlar.