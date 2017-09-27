Digor ve Kağızman'a göktaşı düştüğü iddiası

İDDİAYA göre, Kağızman ve Digor arasında akşam saatlerinde hayvan otlatan çobanlar havada parlak bir cisim gördü. Hızla yere düşerken ışık saçan cismin göktaşı olduğunu ileri süren çobanlar, “dağlık bölgeye ışıklı cismin” düştüğü yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken, cismin düştüğü bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddia edildi.