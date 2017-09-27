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Digor ve Kağızman'a göktaşı düştüğü iddiası

Digor ve Kağızman ilçeleri kırsalında göktaşı düştüğü ileri sürüldü

Digor ve Kağızman'a göktaşı düştüğü iddiası

Digor ve Kağızman ilçeleri kırsalında göktaşı düştüğü ileri sürüldü

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:40
Digor ve Kağızman'a göktaşı düştüğü iddiası
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İDDİAYA göre, Kağızman ve Digor arasında akşam saatlerinde hayvan otlatan çobanlar havada parlak bir cisim gördü. Hızla yere düşerken ışık saçan cismin göktaşı olduğunu ileri süren çobanlar, “dağlık bölgeye ışıklı cismin” düştüğü yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.
Konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken, cismin düştüğü bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
DigorKağızmanGöktaşı
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