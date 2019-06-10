Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İmamoğlu’yla AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım arasında 16 Haziran’da yapılacağı netleşen ortak yayınla ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ortak yayının çağrısını yapan ve moderatör olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Arslan'ın açıklaması şu şekilde: Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu’nu @HaberturkTV ‘de Türkiye’nin Nabzı’na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 16:37