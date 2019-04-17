DGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 DGS başvuruları

ÖSYM tarafından uygulanan DGS için başvurular çok yakında başlayacak. Peki, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? DGS 2019 hangi tarihte olacak?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre DGS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak 8 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Başvuru kılavuzu ve başvuru ile ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde belli olacak.

2019 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2019'un başvurularının 8 Mayıs'ta sona ermesinin ardından sıanv 30 Haziran tarihinde yapılacak. Sonuçların ise 25 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.