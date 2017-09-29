Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolunda Ahmet Uzun (66) idaresindeki 24 AZ 194 plakalı traktör. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada traktör römorkunun traktörün üzerine devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Uzun, traktörde bulunan oğlu İlhan Uzun ve yanında çalışan Afganistan uyruklu Mohammad Ajman Ahmadı (29) traktörün altında sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından baba Ahmet Uzun, oğlu İlhan Uzun ve Afganistan uyruklu Mohammad Ajman Ahmadı (29) sıkıştıkları yerden olay yerine çağrılan 2 vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar 112 ambulansları ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.