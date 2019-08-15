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Devran Çağlar hayatını kaybetti

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

GÜNDEM 15.08.2019, 19:28 15.08.2019, 19:36 Enes Subaşı
Devran Çağlar hayatını kaybetti
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ARABESK şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar’ın hayatını kaybettiği belirtildi.


Ünlü sanatçıyla ilgili acı haberi sahne alacağı mekan da sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajda, “Değerli sanatçımız, canımız DEVRAN ÇAĞLAR Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız bir olsun, dileğimiz tek olsun, mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..” ifadelerine yer verildi.

#Devran Çağlar #kalp krizi
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