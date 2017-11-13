Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108860
ALTIN
159.237
DOLAR
3.8741
STERLİN
5.0775
EURO
4.5157
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
14 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
14 Kasım 2017 Antalya -...
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl kullanılır?
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl...
banner468

Devletin kasasına giren para açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız" dedi

Devletin kasasına giren para açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız" dedi

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:04
Devletin kasasına giren para açıklandı
banner404

BAKAN Ağbal, TBMM Genel Kurulunda Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Yaptığı konuşmada 6736 ve 7020 sayılı kanunlar çerçevesinde önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Ağbal, "2016'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından o günlerin ortamında en acil ve en ivedi konu olarak görüp bu konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz kanunu Meclise sevk ettik ve o tarihe kadar olan bütün borçların 36 aya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Daha sonra 7020 sayılı Yasa ile de geçmişte buna müracaat edememiş olanlarla ödemelerini aksatanlar için bir defa daha bir imkân getirdik. Şu anda bu anlamda taksit ödemeleri devam ediyor. Şu ana kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma yaptık. Şu ana kadar tahsil ettiğimiz 6736 kapsamındaki tahsilat tutarı 22,5 milyar lira. Şu ana kadar -ki yaptığımız tahsilatı baştaki tahakkuka bölerseniz- tahakkuk tahsilat oranı yüzde 28 civarında. Bu, şu ana kadarki yapılan toplam tahsilat. Taksitler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ağbal şöyle konuştu:

"7020 sayılı Yasa kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Bu kanun kapsamında da şu ana kadar 1,6 milyar lira tahsilat yaptık. Şu ana kadarki peşin ödeme ve taksitlerden elde ettiğimiz 1,6 milyar lirayı esas alırsak tahsilat oranı yüzde 11,88. Tabii daha 3'üncü, 4'üncü taksitleri aldık. Daha başlardayız. Bunların önümüzdeki aylarda devam etmesini bekliyoruz. Şundan emin olun, gerçekten tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz, yani bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız. Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı kanunlar kapsamında da 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MilyarMaliye Bakanı Naci Ağbal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler Baykal'ın tedavisinde
Gözler Baykal'ın tedavisinde
Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi
Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi
Şarj cihazını kumar makinesine dönüştürmüşler!
Şarj cihazını kumar makinesine dönüştürmüşler!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim