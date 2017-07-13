Devlet hastanesinde intihar girişimi

SİNOPAtatürk Devlet Hastanesi'ne giden Mümin G., girdiği bunalım sonucu 4 katlı binanın terasında intihar girişiminde bulundu. Mümin G.yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen hastane görevlilerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinden sigara isteyen genç, istediği ilaçların yazılmasını istedi. İlaçların yazılmasının ardından ikna edilen Mümin G. güçlükle indirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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