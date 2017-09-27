Devlet hastanesinde 'boyunluk' skandalı

HAKKARİ'DE bir hafta önce merdivenlerden düşerek boynunu ve kolunu kıran Şükriye Kaya isimli yaşlı kadın Hakkari Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede görevli Beyin Cerrahi Op. Dr. Yunus K.’nın gözetimindeki beyin cerrahisi servisine kaldırıldı. İddiaya göre, Beyin Cerrahı Op. Dr. Yunus K., hasta odasına beraberinde soyadı öğrenilemeyen Batmanlı Abdullah isimli bir medikalciyi getirerek, Kaya’nın yakınlarına ‘Halo boyunluk’ takılması ve bunun için 3 bin TL para vermeleri gerektiğini söyledi. Hasta yakınları ise emekli sandığından yararlanan bir hasta için bu paranın çok olduğunu iletip, tanıdıkları bir medikalcıdan fiyat araştırması yapacaklarını ve bir iki saat içinde kararlarını bildireceklerini söyledi. Bunun üzerine, doktor ile medikalcı 3 bin TL’ye satmaya çalıştıkları cihazın fiyatını bin 500 TL’ye indirdi. Bu fiyatı da kabul etmeyen hasta yakınları, cihazı farklı bir yerden sipariş ettiklerini söyledi. Doktorun ise ‘Halo boyunluğu’ kendi medikalcisinden almayan hastayı cezalandırırcasına apar topar Van’a sevk etme kararı aldığı iddia edildi.

Van’daki hastanelerde yer olmadığı için sevk işlemi de yapılamayan yaşlı kadın 6 gün boyunca acıları ile baş başa kalırken, hasta yakınları yetkilileri göreve çağırdı. Yaşlı kadının gazeteci oğlu Serkan Kaya, doktorun medikalcı ile anlaştığını annesinin günlerdir acılar içinde bırakıldığını ileri sürdü ve şöyle konuştu: “Annemin hastaneye yatırıldığı ilk saatte Van’a sevk edilmesini talep ettim. Doktor, olayın ilk saatlerinde hastanın iyi olduğunu sevk etmeye gerek olmadığını söyledi. Halo boyunluğu onun işaret ettiği medikalciden almadığımız için annem Van’a sevk edildi. İl Sağlık Müdürünü arayarak yaşanan olayı anlattım. Doktorun bizimle pazarlık yaptığını söyledim. Ama doktor hakkında hiçbir işlem başlatılmadı. Günlerce sevk işlemini bekledik. Annem acılar içerisinde günlerce sırt üstü bekletildi. Halo boyunluk 4’üncü günde elimize varmasına rağmen doktor ameliyatı yapmak istemediğini belirterek annemi Van’a sevk etti” dedi.

Kaya, Sağlık Bakanlığı ve yetkililere bu olayın üstünde durması çağrısı yaparak doktor ve hastane yetkilileri hakkında işlem başlatmasını istedi.

Hakkari İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ise "Konu bize intikal eder etmez inceleme başlattık. Konu ile ilgili incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

İHA muhabirinin telefonla görüştüğü Beyin Cerrahi Op. Dr. Yunus K. ise bu iddiayı kabul etmediğini belirterek, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.