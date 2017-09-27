Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Devlet hastanesinde 'boyunluk' skandalı

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli bir beyin cerrahı, tavsiye ettiği medikalciden malzeme almayan hastaya müdahaleyi reddederek Van'a sevk etmeye karar verdi. Van'daki hastanelerde yer bulunamayınca yaşlı kadın 6 gün boyunca acılarıyla baş başa kaldı

Devlet hastanesinde 'boyunluk' skandalı

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli bir beyin cerrahı, tavsiye ettiği medikalciden malzeme almayan hastaya müdahaleyi reddederek Van'a sevk etmeye karar verdi. Van'daki hastanelerde yer bulunamayınca yaşlı kadın 6 gün boyunca acılarıyla baş başa kaldı

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
Devlet hastanesinde 'boyunluk' skandalı
banner404

HAKKARİ'DE bir hafta önce merdivenlerden düşerek boynunu ve kolunu kıran Şükriye Kaya isimli yaşlı kadın Hakkari Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede görevli Beyin Cerrahi Op. Dr. Yunus K.’nın gözetimindeki beyin cerrahisi servisine kaldırıldı. İddiaya göre, Beyin Cerrahı Op. Dr. Yunus K., hasta odasına beraberinde soyadı öğrenilemeyen Batmanlı Abdullah isimli bir medikalciyi getirerek, Kaya’nın yakınlarına ‘Halo boyunluk’ takılması ve bunun için 3 bin TL para vermeleri gerektiğini söyledi. Hasta yakınları ise emekli sandığından yararlanan bir hasta için bu paranın çok olduğunu iletip, tanıdıkları bir medikalcıdan fiyat araştırması yapacaklarını ve bir iki saat içinde kararlarını bildireceklerini söyledi. Bunun üzerine, doktor ile medikalcı 3 bin TL’ye satmaya çalıştıkları cihazın fiyatını bin 500 TL’ye indirdi. Bu fiyatı da kabul etmeyen hasta yakınları, cihazı farklı bir yerden sipariş ettiklerini söyledi. Doktorun ise ‘Halo boyunluğu’ kendi medikalcisinden almayan hastayı cezalandırırcasına apar topar Van’a sevk etme kararı aldığı iddia edildi.
Van’daki hastanelerde yer olmadığı için sevk işlemi de yapılamayan yaşlı kadın 6 gün boyunca acıları ile baş başa kalırken, hasta yakınları yetkilileri göreve çağırdı. Yaşlı kadının gazeteci oğlu Serkan Kaya, doktorun medikalcı ile anlaştığını annesinin günlerdir acılar içinde bırakıldığını ileri sürdü ve şöyle konuştu: “Annemin hastaneye yatırıldığı ilk saatte Van’a sevk edilmesini talep ettim. Doktor, olayın ilk saatlerinde hastanın iyi olduğunu sevk etmeye gerek olmadığını söyledi. Halo boyunluğu onun işaret ettiği medikalciden almadığımız için annem Van’a sevk edildi. İl Sağlık Müdürünü arayarak yaşanan olayı anlattım. Doktorun bizimle pazarlık yaptığını söyledim. Ama doktor hakkında hiçbir işlem başlatılmadı. Günlerce sevk işlemini bekledik. Annem acılar içerisinde günlerce sırt üstü bekletildi. Halo boyunluk 4’üncü günde elimize varmasına rağmen doktor ameliyatı yapmak istemediğini belirterek annemi Van’a sevk etti” dedi.
Kaya, Sağlık Bakanlığı ve yetkililere bu olayın üstünde durması çağrısı yaparak doktor ve hastane yetkilileri hakkında işlem başlatmasını istedi.
Hakkari İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ise "Konu bize intikal eder etmez inceleme başlattık. Konu ile ilgili incelemelerimiz devam ediyor" dedi.
İHA muhabirinin telefonla görüştüğü Beyin Cerrahi Op. Dr. Yunus K. ise bu iddiayı kabul etmediğini belirterek, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Şükriye KayaDevlet HastanesiHakkari Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim