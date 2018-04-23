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Devlet erkanı 23 Nisan töreni için Ata'nın huzurunda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için devlet erkanı Anıtkabir'e gitti. Kortejde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli yer aldı

Devlet erkanı 23 Nisan töreni için Ata'nın huzurunda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için devlet erkanı Anıtkabir'e gitti. Kortejde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli yer aldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:56
Devlet erkanı 23 Nisan töreni için Ata'nın huzurunda
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ DE KATILDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümünde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen Kahraman ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"TÜRKİYE DAİMA İLERİ GİDECEKTİR"
Ulu Atatürk; aziz milletimizle dayanışma içinde milli mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan TBMM'nin açılışının 98'inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız TBMM, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmektedir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye, daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
23 NisanMHPDevlet Bahçeli
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