Devlet Demiryolları 356 personel alacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti Demiryolları çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 356 işçi alacak. KPSS şartının aranmaması nedeniyle isteyen herkes başvuru yapabilecek.

Balıkesir, Adana, Eskişehir gibi pek çok kent için kadro açılırken, sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet Demiryoları’nda çalışmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar:

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.



Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır



Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda

belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.



İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe

başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle

ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.



İşgücü Talebimiz ülke düzeyinde yayınlanacaktır.



İşgücü taleplerimizde KPSS şartı bulunmamaktadır.



İŞKUR’ca bildirilen nihai listede bulunan adayların işgücü talebinin 4 katından fazla

olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınavına katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda

yedek aday 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.



Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;



-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden

tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını

tespit etmek amacıyla yapılan testtir).



- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları

sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi

bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi

(ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000

frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme

değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır. -Sözlü sınavını kazanan asıl

adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde

çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları

bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.



TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik

değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup

belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik

değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri

sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli

görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik

değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri

sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.